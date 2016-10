Phoenix 14:15 bis 15:00 Dokumentation Was glaubt ihr denn? Dunja Hayalis Reise durch die Religionen D 2016 2016-10-30 08:15 Live TV Merken Kirchen bleiben leer, Gemeinden überaltern, Traditionen brechen ab. In Europa ist Glaube auf dem Rückzug, doch in vielen Teilen der Welt entfaltet Religion gerade eine neue Kraft. "Was glaubt Ihr denn?", fragt Dunja Hayali auf ihrer Reise durch die Religionen. Gibt es etwas, das die unterschiedlichen Glaubensrichtungen eint? Bei ihrer Recherche trifft Dunja Hayali orthodoxe Christen, Juden, Hindus und Moslems, Menschen, die Gott suchen oder ihn bereits gefunden haben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Was glaubt ihr denn?

