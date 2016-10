Phoenix 10:00 bis 10:45 Reportage Asiatische Kontraste Reportagen aus Japan und den Philippinen - Robert Hetkämper unterwegs D 2016 2016-10-30 05:15 Live TV Merken Japan und die Philippinen: Beide Länder liegen in Asien, aber die Kontraste könnten kaum größer sein. Robert Hetkämper besuchte beide und zeigt landestypische Geschichten: Innereienrestaurants als Nachfolger der Sushi Bars in Tokio und eine verrückte Fernsehshow auf den Philippinen, jeden Tag live gesendet aus den Slums von Manila. Roboter-Begeisterung in Japan, wo Maschinen die emotionalen Bedürfnisse alter Menschen befriedigen sollen und eine junge Frau sogar mit einem Roboter zusammenlebt. Im Bergland der Philippinen treffen Robert Hetkämper und das Team aus dem ARD-Studio Tokio eine agile alte Dame, die für den Erhalt der tausendjährigen Reisterrassen kämpft. Diese "Treppen zum Himmel" sind ein einzigartiges Naturwunder, vom indigenen Volk der Ifugao in mühsamer Handarbeit in die Berghänge geschnitten. Aufnahmen mit der Drohnenkamera zeigen die riesigen terrassierten Täler eindrucksvoll in neuer spektakulärer Perspektive. Zum Schluss beantwortet die neue Ausgabe von "Mein Ausland" die interessante Frage: wie viele Menschen passen auf ein einzelnes Moped? Auf den Philippinen werden täglich neue Rekorde aufgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Asiatische Kontraste