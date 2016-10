Disney Channel 18:15 bis 18:45 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 14 Das Loch ohne Boden USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Stan, Dipper, Mabel und Soos werfen Dinge, die sie loswerden wollen, in das Loch ohne Boden. Da werden sie von einer Windböe erfasst und fallen in das Loch durch endlose Finsternis. Um die Langeweile zu vertreiben, erzählen sie sich reihum Geschichten. Dipper erzählt von seiner neuen Stimme. Soos Story handelt von einem magischen Flipper. Stan erzählt, wie er ein Football-Match gewinnt und Mabel berichtet von einem Gebiss, das seinen Träger zwingt, ausnahmslos die Wahrheit zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Alex Hirsch, Michael Rianda