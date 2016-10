Disney Channel 11:50 bis 12:20 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 31 Mädchen gegen Machos USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Mädchen wehren sich gegen einen Macho an der Schule, der ihr Aussehen benotet. Parker und Joey teilen derweil ihr Zimmer in zwei Hälften; Parker bekommt die untere, Joey die obere Hälfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Jessica Marie Garcia (Willow) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Adam Weissman Drehbuch: Jennifer Keene Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 322 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 136 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 76 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 76 Min.