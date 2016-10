ZDF 03:30 bis 04:55 Actionfilm Wilde Kreaturen GB, USA 1997 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der neue Firmenchef McCain will aus dem Londoner Marwood Zoo ein lukratives Unternehmen machen und es dann verkaufen. Doch die Tierpfleger tun alles, um den Zoo vor der Schließung zu bewahren. Da schickt McCain seine beste Kraft Willa Weston nach London, um die Sache anzutreiben. Eine groteske Situation reiht sich an die nächste, und das bewährte Ensemble von "Ein Fisch namens Wanda" sorgt für beste satirische Unterhaltung bis zum atemlosen Showdown. Der skrupellose Firmenchef Rod McCain (Kevin Kline) vergrößert sein Vermögen, indem er Unternehmen kauft und nach Gewinnmaximierung wieder verkauft. Sein neuestes Objekt ist der Londoner Marwood Zoo, dessen Direktor Rollo Lee (John Cleese) McCain seine Geschäftspolitik aufzwingt. Ganz nach dem Motto "Death sells" sollen ab sofort nur noch wilde und gefährliche Tiere im Zoo gehalten werden und zu sehen sein. Alle anderen müssen weg. Aber wohin? Rollo Lee deutet drastische Maßnahmen an. Die Tierpfleger rund um den redseligen Bugsy Malone (Michael Palin) inszenieren daraufhin jede Menge skurriler Kratzangriffe, Beißattacken und andere tierische Gewalteskapaden, um den eigentlich harmlosen Zoobewohnern ihre Bleibe zu sichern. Was sie nicht ahnen: Heimlich hat Rollo bereits ein paar der Tiere in seinem Zimmer versteckt. Derweil sendet McCain seine frisch angestellte Führungskraft Willa Weston (Jamie Lee Curtis), die von seinem ungeliebten Sohn Vince (Kevin Kline in einer Doppelrolle) begleitet wird, nach England, um die Fortschritte zu beschleunigen. Während Vince versucht, die Einnahmen durch (fingierte) Sponsoren in die Höhe zu treiben, findet Willa sowohl Gefallen an den Tieren als auch am Direktor. Als die geforderte Gewinnmaximierung unerreicht bleibt und Rod McCain den Marwood Zoo schließen will, außerdem selbst anreist, um die Verwandlung in einen Golfplatz voranzutreiben, muss eine Idee her, um die Zwei- und Vierbeiner vor dem Aus zu retten - heilloses Durcheinander inklusive. Das Regie-Duo Robert Young und Fred Schepisi brachte für "Wilde Kreaturen" große Teile des Ensembles aus "Ein Fisch namens Wanda" wieder zusammen, um eine weitere schwarze Komödie zu inszenieren. Die Chemie zwischen den Darstellern stimmt, die Gags sitzen, und die liebenswerten tierischen Zeitgenossen lassen die Sympathiewerte in die Höhe schnellen. John Cleese, der wieder einmal bei Jamie Lee Curtis landen kann, während Kevin Kline das Nachsehen hat, verleiht seiner Rolle des spießigen Zoodirektors unverkennbar britischen Charme. Die Figur ist als Hommage an den Zoologen Gerald Durrell angelegt, der 1959 einen Zoo zur Überwachung bedrohter Tierarten gründete. Am 13. September 2016 wurde John Cleese in Berlin für sein Lebenswerk mit dem renommierten Fernsehpreis "Goldene Rose" ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cleese (Rollo Lee) Jamie Lee Curtis (Willa Weston) Kevin Kline (Rod McCain / Vince McCain) Michael Palin (Adrian "Bugsy" Malone) Ronnie Corbett (Reggie Sealions) Carey Lowell (Cub Felines) Bille Brown (Neville Coltrane) Originaltitel: Fierce Creatures Regie: Fred Schepisi, Robert Young Drehbuch: John Cleese , Iain Johnstone Kamera: Ian Baker, Adrian Biddle Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12