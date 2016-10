ZDF 02:40 bis 04:30 Actionfilm Largo Winch: Die Burma Verschwörung F, B, D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seine Vaters wird Largo Winch der Geschäftsführer der Winch-Group. Zur allgemeinen Überraschung entschliesst sich Largo dazu, die Firma zu verkaufen, um eine ambitionierte Stiftung zu gründen. Am Tag des Verkaufes wird er plötzlich von mysteriösen Zeugen bezichtigt, ein Verbrechen gegen die Menschlicht begangen zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, muss Largo noch einmal seine Vergangenheit aufsuchen und in den Dschungel von Burma reisen. Dort aber trachten ihm seine Feinde nach dem Leben. "Cooler als James Bond!" (Quelle: Zelluloid.de) "Weltklasse Autoverfolgungsjagd - Volltreffer!" (Quelle: Videomarkt) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tomer Sisley (Largo Winch) Sharon Stone (Diane Francken) Ulrich Tukur (Dwight Cochrane) Mame Nakprasitte (Malunaï) Olivier Barthelemy (Simon Ovronnaz) Laurent Terzieff (Alexandre Jung) Nicolas Vaude (Gauthier) Originaltitel: Largo Winch II Regie: Jérôme Salle Drehbuch: Julien Rappeneau, Jérôme Salle Kamera: Denis Rouden Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 16