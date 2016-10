ZDF 23:00 bis 00:25 Magazin Das aktuelle Sportstudio D 2016 2016-10-29 02:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand. Hintergründig und informativ: Die Moderatoren talken mit Top-Sportlern, Newcomern und Weltstars, die sich auch an der Torwand beweisen müssen. Sechs Treffer hat noch keiner geschafft. In mehr als 50 Jahren nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gäste: Gäste: Travis Tygart (USADA-Chef (U.S. Anti-Doping Agency)) Originaltitel: Das aktuelle Sportstudio