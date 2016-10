ZDF 21:45 bis 22:45 Krimiserie Der Staatsanwalt Schlangengrube D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der erfolgreiche Anwalt Karl Eckstein wird nachts in seiner Kanzlei erschossen. Schnell wird einer seiner Mandanten verdächtigt, doch auch das Umfeld des Anwalts wird genau untersucht. Dass für den Mord in diesem Fall gewiefte Anwälte als Verdächtige in Frage kommen, macht es Staatsanwalt Bernd Reuther nicht gerade leicht. Da gerät der Mandant und Nachtclub-Besitzer Mike Drewsen ins Visier der Ermittlungen. Drewsen hat Eckstein in den vergangenen Tagen massiv bedroht, denn er musste befürchten, dass Eckstein ihn bei seinem laufenden Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung zum ersten Mal nicht würde herauspauken können. Doch gerade am Tag zuvor hat Anwalt Daniel Böhm eine neue Zeugin präsentiert, die Mike Drewsen entlastet hat. Drewsen kann jetzt mit einem Freispruch rechnen. Doch bald stellt sich für Bernd Reuther und die Kommissare Kerstin Klar und Christian Schubert heraus, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Hunold (Bernd Reuther) Fiona Coors (Kerstin Klar) Simon Eckert (Christian Schubert) Astrid Posner (Dr. Judith Engel) Martin Armknecht (Daniel Böhm) Barbara Meier (Tanja Müller) Hanfried Schüttler (Karl Eckstein) Originaltitel: Der Staatsanwalt Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Thomas Osterhoff Altersempfehlung: ab 12