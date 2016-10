ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Stralsund - Vergeltung D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zehnter Fall der "Stralsund"-Krimireihe mit Wanja Mues. In Frankfurt/Oder wird der Prozess gegen Bandenchef Jan "Pawel" Pawlowski vorbereitet. Ermittler Morolf hat sich vor Jahren das Vertrauen Pawels erschlichen. Zum Beweis seiner Treue hat er Pawel geholfen, eine Zeugin zu eliminieren. Jetzt wurde eine 15-jährige Internatsschülerin entführt- die Tochter des damaligen Opfers. Morolf bekommt das Mädchen nur dann lebend zurück, wenn er die Kronzeugin im Fall Pawlowski in den nächsten 48 Stunden erledigt. Bevor sie ihre Aussage vor Gericht machen kann ... Düsterer Krimi, mehr als nur solide. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Nina Petersen) Wanja Mues (Max Morolf) Alexander Held (Karl Hidde) Michael Rotschopf (Gregor Meyer) Andreas Schröders (Techniker Stein) Karim Günes (Karim Uthman) Jan Henrik Stahlberg (Jan Pawlowski) Originaltitel: Stralsund - Vergeltung Regie: Lars Gunnar Lotz Drehbuch: Marianne Wendt, Sven Poser, Christian Schiller Kamera: Jonas Schmanger Musik: Oliver Kranz