ZDF 18:00 bis 18:35 Magazin ML mona lisa Frauen, Männer & mehr Brennpunkt Südtirol: Das andere Bozen / Der Jahrhundertfund: Ötzi / Wieder daheim: Bauer aus Leidenschaft / Europa pur: Vier Brüder, drei Sprachen / Matteo Thun: Design für jeden / Ortswechsel: Ein Deutscher in Meran D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Brennpunkt Südtirol: Das andere Bozen Die einst beschauliche Stadt Bozen in Zeiten der Veränderung: Dort, wo viele gern Urlaub machen, wächst die Armut, und auch der Zuzug Asylsuchender schafft Probleme. Die Bozener fühlen sich alleingelassen, wünschen sich mehr Unterstützung aus Europa. Rund 1500 Flüchtlinge sind derzeit in Bozen gemeldet, die Zahl der Illegalen ist unbekannt. Die meisten von ihnen seien Menschen in großer Not, mit leeren Mägen und geplatzten Träumen, sagt Rudolph Thomasi, der sich täglich ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmert. Der Jahrhundertfund: Ötzi Vor 25 Jahren wurde Ötzi entdeckt, mehr als 5000 Jahre soll er im ewigen Eis gelegen haben. Die mumifizierte Leiche gab viele Rätsel auf, bis heute wurden nicht alle gelöst. Wieder daheim: Bauer aus Leidenschaft Jeden Morgen treibt Biobauer Alexander seine Kühe selbst auf die Weide. Nach Studium und Auslandserfahrungen führte er den Familienbetrieb im Vinschgau ins Ursprüngliche zurück. Mit Erfolg. Europa pur: Vier Brüder, drei Sprachen Familie Marzola lebt die "Dreisprachigkeit". Schon vor 40 Jahren hatte Vater Gianni 3 Länder für Skifahrer verbunden. Nun sprechen die Söhne verschiedene Sprachen und sind trotzdem vereint. Matteo Thun: Design für jeden Die Kunst sei sein Sauerstoff, sagt Architekt und Designer Matteo Thun. Doch der Südtiroler agiert stets im Team. Denn nur gemeinsam könnten Visionen Realität werden, meint Matteo. Ortswechsel: Ein Deutscher in Meran Von Wiesbaden nach Meran: Vor knapp zwei Jahren kündigte Jens den Job und packte die Koffer. Als Saunameister in einem Wellnesshotel arbeitet er nun dort, wo andere Urlaub machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Hahlweg Originaltitel: ML Mona Lisa