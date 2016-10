ZDF 14:40 bis 16:15 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Möwen im Wind D, A 1999 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die junge Architektin Jane Murchinson (Doris Schretzmayer) schwebt im siebten Himmel. Die Hochzeit mit dem jungen Arzt David Douglas (Florian Fitz), der in Kürze seine eigene Klinik eröffnen will, steht vor der Tür, und eben hat sie erfahren, dass sie schwanger ist. Aber noch bevor sie ihrem Bräutigam die frohe Botschaft verkünden kann, passiert etwas, das ihr Glück mit einem Schlag zunichte macht. David wird an das Krankenbett seines Vaters gerufen. Er kommt gerade rechtzeitig, um den Sterbenden ein letztes Mal in die Arme zu schliessen. Bei der Testamentseröffnung erfährt David, dass sein Vater einem Schwindler aufgesessen ist und sein ganzer Besitz verschuldet ist. Vergeblich versucht David, sein heiss geliebtes Heim Oak Tree zu retten. Die Gläubiger, zu denen auch Janes Vater Michael Murchinson (Miguel Herz-Kestranek) gehört, warten nicht länger, und David ist gezwungen, den Familiensitz Oak Tree zu verkaufen und seine eigenen Ersparnisse zur Schuldentilgung einzusetzen. Michael Murchinson ist es auch, der von David verlangt, die Verlobung mit Jane zu lösen. Jane, die von den wahren Hintergründen nichts ahnt, zieht sich stolz und verletzt zurück. Sie bringt Davids Sohn zur Welt und arbeitet als Architektin in der Firma des Vaters. Als John Tyson (Stefan Gubser) hier mit den Plänen eines Herrenhauses in Cornwall auftaucht, das er renovieren lassen möchte, ist Jane begeistert. Sie nimmt den Auftrag an. So landet Jane mit ihrem Söhnchen Nicolas in Oak Tree. Hier macht sie die Bekanntschaft der Malerin Eve Livingstone (Renate Schroeter). Eve ist eine alte Freundin von David und weiss, dass er Jane immer noch liebt. Sie beschliesst, Schicksal zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Schretzmayer (Jane Murchinson) Florian Fitz (David Douglas) Renate Schroeter (Eve Livingston) Karl Michaël Vogler (Dr. Walter Hill) Miguel Herz-Kestranek (Michael Murchinson) Stefan Gubser (John Tyson) Sylvia Leifheit (Claire Miller) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Möwen im Wind Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Martin Stingl Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6