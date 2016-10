ZDF 09:50 bis 10:15 Trickserie Heidi Folge: 23 Fräulein Rottenmeier will gehen F, AUS, D, B 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Fräulein Rottenmeier kommt früher aus Köln zurück als erwartet und ist außer sich, als ihr plötzlich eine kleine Ziege gegenübersteht. Da hilft es auch nichts, dass Heidi diese gerade in den Park zurück bringen wollte. Fräulein Rottenmeier muss mit Erschrecken feststellen, dass ihre Erziehungsmaßnahmen an Boden verlieren. Entschlossen verkündet sie, ihre Anstellung bei den Sesemanns aufgeben zu wollen. Clara ist verzweifelt. Sie kann sich ein Leben ohne Fräulein Rottenmeier nicht mehr vorstellen. Heidi fühlt sich schuldig, schreibt sie einen Abschiedsbrief und läuft davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lea Mariage (Heidi) Nando Schmitz (Peter) Helmut Krauss (Großvater) Nana Spier (Tante Dete) Luise Lunow (Peters Großmutter) Nicolas Rathod (Karl) Zalina Sanchez (Theresa) Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender, Titellied: Andreas Gabalier Altersempfehlung: ab 6