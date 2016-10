ZDF 08:10 bis 08:35 Show 1, 2 oder 3 Voll ins Schwarze D 2016 2016-10-29 09:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Heute trifft "1, 2 oder 3" mal wieder voll ins Schwarze. Es dreht sich alles um Präzisionssportarten. Wie spannen Bogenschützen ihren Bogen, wie funktioniert Dart und was könnte Snooker sein? Thomas Hein, der zweifache Deutsche Meister im Snooker, ist zu Gast im Studio und erklärt das Spiel, das eine Variante des Billards ist. Auch Boccia ist eine Präzisionssportart. Weshalb bei diesem Spiel verschiedene Bälle zum Einsatz kommen können, erklärt Elton. Bowling ist eine besondere Variante des Kegelns. Der Hauptunterschied zum Kegeln ist, dass es beim Bowling zehn anstatt neun Kegel gibt. Außerdem werden die Kegel beim Bowling Pins genannt. Von den zehn Pins sollen im Spiel möglichst viele mit der Bowlingkugel umgeworfen werden. Doch wie werden Bowlingpins aufgestellt, wieso trägt man beim Bowling spezielle Schuhe und wie werden die Bowlingkugeln nach dem Wurf zurückbefördert? Diese Fragen klärt der zehnjährige Maurice aus Wiesbaden beim Bowling in Mainz. Das Abenteuer des Spitzen-Bogenschützen Elton Hood und seines Gefährten Little Piet sorgt ebenfalls für Spannung. Wie endet das Abenteuer wohl? Die Kandidaten kommen heute aus Goch/Deutschland, Linz/Österreich und Radenci (Slowenien). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab

