Von Hopfen und Malz und Bier aus dem Norden: ein Reiseführer der besonderen Art "Der norddeutsche Bierreiseführer" ist im Rostocker Hinstorff Verlag erschienen, im Jahr des 500. Reinheitsgebotsjubiläums. Historisches und Aktuelles von mehr als 800 Bierproduzenten in ganz Norddeutschland, die Frage nach dem besten "Küstenbier" und den zünftigsten Biergärten: All das wird im neuen Reiseführer beschrieben und beantwortet. Der Autor Jo von Bahls und der Lektor Henry Gidom werden bei einem Rundgang in Brauereien und natürlich bei einem Glas Bier vorgestellt. Spurensuche auf den alten Handelsrouten rund um Gifhorn Die "Nordtour" ist in Gifhorn mit Museumsleiterin Birthe Lehnberg unterwegs auf den Spuren der beiden großen Handelsrouten, die sich früher in der Stadt kreuzten. Salz- und Kornstraße brachten durch Wegezölle Geld in die Stadt. Das ist heute noch sichtbar an prächtigen Fachwerkfassaden und einem imposanten Renaissanceschloss. Im KultBahnhof im Süden der Stadt kann man heute direkt neben den Gleisen gutes Essen und Konzerte genießen. Bahnhofsbesitzer und Musiker Volker Schlag zeigt der Reporterin seine beiden Lieblingsorte im Gifhorner Umland: Das Kinomuseum Vollbüttel birgt eine beeindruckende Sammlung nostalgischer Film- und Tontechnik. Die Gifhorner Schweiz ist eine hügelige Heidelandschaft, die schon den Heimatdichter Hermann Löns inspirierte. Entspannter Urlaub: FAIRhaus in Gelting Der Angeliter Dreiseitenhof stammt aus dem Jahr 1789. Dort ist in ganz neuem Sinne die alte Schönheit modern: Uta und Steffen Janbeck bieten nachhaltigen Urlaub an. Auf dem Parkplatz steht die Elektrotankstelle, die aus der hofeigenen Photovoltaikanlage gespeist wird. Die zertifizierte Kneipp-Gesundheitstrainerin Uta lehrt im Garten die Methoden des "Wasserdoktors". In dem ökologisch einwandfrei restaurierten Bauernhaus sorgt die Pflanzenkläranlage für minimalen Wasserverbrauch. Und die Speisen, die serviert werden, sind selbst gebacken oder fair gehandelt. Bloß nicht untertauchen: offene Schwimmstunde in Hannover Laatzen Schwimmen ist ein Sport, den nahezu jeder betreiben kann. Das aquaLaatzium im Süden Hannovers gibt in der offenen Schwimmstunde Tipps und Tricks für alle, die ihren eigenen Schwimmstil verbessern und etwas für ihr körperliches Wohlbefinden tun wollen. Die "Nordtour" war einen Tag lang dort. Vermisst in Eckernförde: Krimis vom Autorenduo Das Autorenduo Arnd Rüskamp und Hendrik Neubauer hat gerade ihren dritten Krimi veröffentlicht. Auch in "Strand ohne Wiederkehr" ermitteln Kommissar Hans Rasmussen und die kauzige Margarete Brix, eine pensionierte Richterin, rund um Eckernförde. Die Mordgeschichten des Journalisten Rüskamp und des Historikers und Fotojournalisten Neubauer sind mit viel Lokalkolorit geschrieben. Leser können per Mail einmal wöchentlich mit einer elektronischen "Postkarte aus Eckernförde" an den Entwicklungen teilhaben. Der Kürbisschnitzer aus Worth In der sogenannten Kürbis-Scheune von Bauer Michael Ohle in Worth ist jetzt wieder Hochsaison. Fast jeden Tag kommen Gruppen, um sich im Kürbis schnitzen zu versuchen. Darunter ist eine Grundschulklasse aus Geesthacht. Ihr Ziel: die schönsten Kürbisse für Halloween mit großem Gruselfaktor. Hamburgs Kunst im öffentlichen Raum Die quietschbunte Nana von Niki de Saint Phalle blickt über die Elbe auf die Landungsbrücken. Banksys Grafitti hat mittlerweile sogar einen Schutz von der Stadt bekommen, und der Mann auf der Alster irritiert seit Jahren Spaziergänger, die ihn zum ersten Mal entdecken. Kunst im öffentlichen Raum: ein Spaziergang durch Hamburg. Das Mörderhus von Morgenitz Das Haus von Astrid Dannegger in Morgenitz auf Usedom ist als "Mörderhus" bekannt. Hier hat Katrin Sass in der Rolle der Staatsanwältin Karin Lossow im Usedom-Krimi ihren untreuen Ehemann erschossen. Und in keiner Folge der Krimireihe darf das Haus fehlen. Immer lohnenswert ist ein Besuch bei Töpferin Astrid Dannegger in ihrer Werkstatt. Sie kreiert hervorragende Plastiken, und im Garten stehen