NDR 13:55 bis 16:00 Fußball Sportclub live - 3. Liga: Hansa Rostock - 1. FSV Mainz 05 II 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Der Sieg beim Tabellenführer Duisburg hat den Rostockern nicht nur moralischen Auftrieb gebracht, sondern auch einen tabellarischen Höhenflug. Als Fünfter steht die Mannschaft von Trainer Christian Brand so gut da wie noch nie in dieser Saison. Im Heimspiel gegen die auswärts noch punktlosen Mainzer will Hansa nun unbedingt nachlegen, um den Abstand zu den Aufstiegsplätzen möglichst noch zu verkleinern. In der Pause: Rückblick Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig Vorschau 80. Geburtstag Uwe Seeler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ben Wozny

