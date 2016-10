NDR 12:15 bis 12:45 Reportage Weltreisen Großbritannien nach dem Brexit D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Erst war es ein Schock - offenbar hatten viele Briten nicht geglaubt, dass sich tatsächlich eine Mehrheit für einen Austritt aus der EU findet. Selbst die, die für "Leave", also "raus", gestimmt hatten. Vor allem aber für die jungen Leute, die sich ein Leben ohne EU gar nicht vorstellen konnten. Wie ist die Stimmung jetzt im Land? Katzenjammer Ist nicht die Art der Briten. "Keep calm and carry on" - "Bleibt ruhig und macht weiter", trifft es schon eher. Panik ist nicht angesagt, aber Begeisterung sieht auch anders aus. Obwohl die Zustimmung zum Brexit seit dem Referendum tatsächlich noch gestiegen ist. Was kommt jetzt? ARD-Korrespondentin Julie Kurz versucht auf ihrer Reise kreuz und quer durch England, Schottland und Nord-Irland die Stimmung der Menschen zu ergründen. Was sind ihre Hoffnungen für die Zukunft? Wie stellen sie sich ihr Land vor, ohne die Milliarden aus Brüssel, aber auch ohne die Bürokratie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltreisen Regie: Julie Kurz

