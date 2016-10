NDR 08:00 bis 08:30 Magazin Service: Zuhause Schluss mit Schimmel! D 2015 HDTV Live TV Merken Gerade in der kalten Jahreszeit bilden sich in vielen Wohnungen und Häusern Schimmelflecken. "Service: Zuhause" zeigt, wie man als Mieter dagegen reagiert. Zunächst einmal muss der Vermieter informiert werden, wenn Schimmel und Feuchtigkeit in einer Mietwohnung auftreten. Der Mieter ist beweispflichtig, dass diese Mängel vorhanden sind. Der Vermieter muss den Schaden vor Ort begutachten können, auch in Anwesenheit eines Fachmanns, um weitere Schritte einzuleiten. Darüber hinaus ist der Vermieter für die Ursache des Schimmels beweispflichtig. Wer hat Schuld? Hat der Mieter den Schimmel tatsächlich durch ungenügendes Heizen oder Lüften verschuldet, was erfahrungsgemäß nur auf zehn Prozent der Fälle zutrifft, dann ist er zur Beseitigung des Schadens auf seine Kosten verpflichtet, erklärt Rechtsanwalt Jürgen Ronimi vom Mieterschutzverein Hochtaunus. Mieter berufen sich bei Schimmel zumeist auf bauliche Mängel und hätten damit sogar zu 90 Prozent Recht, so der Rechtsanwalt. Trifft den Mieter kein Verschulden, kann er nach den einschlägigen, mietrechtlichen Vorschriften folgende Forderungen geltend machen: Mietminderung nach § 536 BGB: Diese Maßnahme ist allerdings risikobehaftet. Denn es ist gesetzlich nicht geregelt, bei welchem Mangel die Miete in welcher Höhe gemindert werden darf. Bei einem Mietrückstand von zwei Monatsmieten könnte der Vermieter wegen Verzugs die Wohnung fristlos kündigen. Aus diesem Grund empfiehlt der Mieterschutzverein Hochtaunus, weiterhin die volle Miete, aber nur unter Vorbehalt, zu zahlen. Das muss dem Vermieter schriftlich mitgeteilt werden. Beweisverfahren: Gleichzeitig muss der Mieter eigenständig ein gerichtliches Beweisverfahren beim zuständigen Amtsgericht beantragen. Das Gericht beauftragt dann einen neutralen Sachverständigen, um die Ursache von Feuchtigkeit und Schimmel festzustellen. Ein privat in Auftrag gegebenes Gutachten ist in der Regel vor Gericht nicht verwertbar. Beseitigung der Mängel: Der Mieter kann den Vermieter unter Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme zur Mängelbeseitigung auffordern. Verstreicht diese Frist, ohne dass der Vermieter tätig geworden ist, kann der Mieter zunächst auf eigene Kosten die Mängel beseitigen und sie dann beim Vermieter als Schadenersatz geltend machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: service: zuhause

Jetzt im TV Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 105 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 81 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 45 Min. Auf Streife

Dokusoap

Sat.1 07:35 bis 08:35

Seit 40 Min.