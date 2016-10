3sat 22:20 bis 23:05 Rock und Pop Rock the Classic Trauffer D, CH 2016 2016-11-05 03:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Nein, er ist nicht gerne traurig: Bandleader und Sänger Marc Trauffer ist bekannt für lüpfige Wohlfühlmusik mit schweizerdeutschen Texten, die seine Heimat, das Berner Oberland, verklären. Auch Rock The Classic soll an diesem fröhlichen Image nicht kratzen. Das könnte schwierig werden, denn Bedrichs Smetanas Moldau ist kein plätscherndes Schweizer Bergbächlein, sondern ein gewaltiger tschechischer Strom in Moll. Trauffer, das sind sieben Musiker rund um Bandleader Marc Trauffer. Sie räumen mit ihrem Mundartalpenrock gerade so richtig ab. Ihr Hit "Heitere Fahne" des Albums "Sennesinger" war 2016 sieben Wochen auf Platz 1 der Schweizer Hitparade und verdrängte sogar Adeles "Hello". Trauffer-Lieder besingen gerne Berge, Kühe und ein intaktes Dorfleben. Und schrammen schon mal hart am volkstümmelnden Kitsch vorbei, sagen die Kritiker. Die Fans hingegen werden immer mehr. Für Moderator Wigald Boning und Klassik-Experte Beat Blättler vom Luzerner Sinfonieorchester war deshalb klar, das von ihnen vorgegebene Klassik-Stück muss auf jeden Fall etwas mit dem Begriff "Heimat" zu tun haben. Sie wurden fündig bei Bedrich Smetana, einem Exil-Deutschen, der sich so sehr als Tscheche fühlte, dass er sogar seinen eigentlichen Vornamen von Friedrich zu Bedrich ändern ließ. Sein bekanntestes Werk ist die "Moldau" aus dem Zyklus "Vaterland". Doch was machen Schweizer Berner Oberländer Volkspopsänger mit tschechischem Vaterlandsstolz? Und erst noch in Moll? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wigald Boning Originaltitel: Rock the Classic