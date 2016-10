3sat 20:15 bis 21:40 Drama Solness D 2015 Nach dem Bühnenstück "Baumeister Solness" von Henrik Ibsen Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gib niemals ein Versprechen, das du nicht halten kannst. Genau das hat Stararchitekt Solness aber getan. Und er hat es vergessen. Im Moment der Krise bricht die junge Hilde in sein Leben. Der Theaterfilm nach Henrik Ibsens "Baumeister Solness" erzählt von einem perfiden Spiel, in dessen Verlauf für Solness Realität und Wahn verschwimmen. Denn Hilde durchdringt die verkrustete Gegenwart und fordert das alte Versprechen ein. Harald Solness führt eines der angesehensten Architekturbüros der Stadt, aber wirklich kreativ ist er schon lange nicht mehr. Sein berufliches Leben beginnt ihm zu entgleiten, seine jungen Mitarbeiter überflügeln ihn nach und nach. Und auch privat steckt er in einer Sackgasse: Seit dem Tod seiner beiden Kinder, die bei einem Hausbrand ums Leben gekommen sind, haben sich Solness und seine Frau Aline spürbar entfremdet. Die Ehe steht vor dem Scheitern. Als wäre das nicht schon genug, wird bei ihm eine lebensbedrohliche Hirnkrankheit diagnostiziert. Solness ist am Boden, seine Welt wird immer fragiler und beginnt zu zerbröckeln. Im Moment der größten Krise wird er von der Vergangenheit eingeholt: Plötzlich tritt die junge Hilde in sein Leben. Solness soll ihr vor zehn Jahren ihre Rettung und ein Schloss versprochen haben. Sie ist gekommen, um dieses Versprechen nun endlich einzufordern. Doch Solness erinnert sich nicht mehr an das junge Mädchen von damals. Aber Hilde bleibt, drängt sich mehr und mehr in sein Leben und zwingt ihn, sich zu erinnern an jene Nacht vor zehn Jahren und an das Versprechen, das er ihr gab. Ein perfides Spiel beginnt und nimmt einen unerwarteten Verlauf. Regisseur und Drehbuchautor Michael Klette inszeniert eine zeitgemäße Adaption von Henrik Ibsens Stück "Baumeister Solness". Nach "Kasimir und Karoline" ist dies der zweite Theaterfilm für ARTE und 3sat von Michael Klette, bei dem er erstmals Regie führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Sarbacher (Solness) Julia Schacht (Hilde) Robert Stadlober (Jakob) André M. Hennicke (Dr.Herdal) Dieter Meier (Knut) Doris Schretzmayer (Aline) Lise Risom Olsen (Katja) Originaltitel: Solness Regie: Michael Klette Drehbuch: Michael Klette Kamera: Ralf Noack Musik: Hector Marroquin, Stefan Maria Schneider