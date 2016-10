3sat 18:00 bis 18:30 Magazin Natur im Garten Bei Susanne Pammer in Auersbach bei Graz A 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Biogärtner Karl Ploberger besucht Susanne Pammer, eine Gartenplanerin die 50 km südöstlich von Graz in Auersbach wohnt. Ihr Garten ist 5000m2 groß und schaut nach Susannes eigenen Angaben aus, als ob er immer schon so gewesen wäre. Ihr Garten ist sogar ein Schaugarten und Besucher und Besucherinnen sind herzlichst willkommen. Eine Besonderheit des Gartens ist seine steile Hanglage. Für die erfahrene Landschaftsgärtnerin war das eine große Herausforderung, sie meint, dass "Hanggärten vielleicht schwieriger zu bearbeiten sind als Gärten zu ebener Erde - aber die Mühe lohnt sich. Jede Ebene ist ein eigener Gartenraum, hinter jeder Ecke findet sich eine andere Stimmung, ein anderes Thema. Und das alles, ohne gekünstelt zu wirken!" Eine Besonderheit ist die Zeitungsmauer, eine Stützmauer die aus zusammengedrückten Zeitungen entstand und nun schon einige Zeit hält. Im Gartenkalender ist Spätherbst, die perfekte Zeit um Rosen und Obstbäume zu pflanzen. Karl Ploberger zeigt wie man alte Tontöpfe sauber bekommt oder womit man neuen Töpfen einen alten Look verpassen kann. Uschi zeigt eine tolle und vor allem natürliche Alternative zu herkömmlichen Lippenpflegeprodukten vor und stellt aus Leinöl einen Lippenbalsam her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karl Ploberger Originaltitel: Natur im Garten