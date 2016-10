3sat 16:30 bis 18:00 Komödie Der Wettbewerb A, D 2011 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hubert Fischbach hat eine reizende Frau und zwei entzückende Kinder. Und er macht Karriere in einem Energiekonzern. Doch sein Vater Hermann bevorzugt seit jeher Huberts Bruder Viktor. Die beiden Brüder könnten kaum unterschiedlicher sein: Aufsteiger auf Erfolgskurs der eine, kleiner Kaufmann mit Bioladen der andere. Kleine Sticheleien zwischen den beiden Brüdern, die sich mit ihren Familien ein Doppelhaus teilen, gehören zum Alltag. Das ändert sich, als beide beschließen, an einem Öko-Wettbewerb teilzunehmen. Ein streng überwachtes Auswahlverfahren soll feststellen, welche Familie in der Gemeinde den kleinsten ökologischen Fußabdruck produziert. Der Wettstreit der Brüder entwickelt sich zu einem erbitterten Kampf. Regisseur Michael Riebl versammelt in "Der Wettbewerb" eine Schar von österreichischen Publikumslieblingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Krassnitzer (Hubert Fischbach) Cornelius Obonya (Viktor Fischbach) Ann-Kathrin Kramer (Henni Fischbach) Julia Cencig (Margit Fischbach) Hans Michael Rehberg (Hermann Fischbach) Valentin Hütter (Theo Fischbach) Magdalena Kronschläger (Umweltberaterin) Originaltitel: Der Wettbewerb Regie: Michael Riebl Drehbuch: Katarina Bali, Susanne Freund, Ines Häufler Kamera: Richi Wagner Musik: Matthias Weber

