3sat 15:45 bis 16:30 Dokumentation Menorca entdecken Fiesta, Buchten, Wanderwege D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Türkis schimmernde Buchten auf der einen Seite, karge, windumtoste Felsplateaus auf der anderen - Menorca hat viele verschiedene Gesichter, und das auf nur 50 Kilometer Länge. Hier finden Strand-Fans genauso wie Wanderer zahlreiche Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Urlaub. Eine Attraktion ist der "Camí de Cavalls". Der alte Küstenreitweg rund um die Insel ist neuerdings in Einzeletappen für Wanderer zugänglich. Dabei stößt man auch immer wieder auf noch ältere Zeugnisse für die Besiedlung der Insel: Torre d'en Gaumés im Süden der Insel zeigt eindrucksvolle steinerne Siedlungsreste aus der Talayot-Kultur von vor mehr als 3500 Jahren. Wer im Juni zum Johannisfest nach Menorca reist, sollte sich die Festveranstaltungen in Ciutadella nicht entgehen lassen: Dann steht die Stadt eine Woche lang ganz im Zeichen uralten Brauchtums. Ein Höhepunkt sind die Reiter verschiedener Stände und Zünfte, die sich auf ihren kräftigen menorquinischen Pferden durch die dichte Menschenmenge bewegen und ihre Tiere dabei immer wieder hoch aufbäumen lassen - wer das am längsten kann, gewinnt die Herzen des Publikums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menorca entdecken