3sat 11:00 bis 12:30 Familiensaga Ringstraßenpalais A, D 1989 20 40 60 80 100 Merken Franz Artenberg fühlt sich persönlich für den guten Ruf der Bank verantwortlich und will wissen, warum ein Nachrichtenmagazin so plötzlich an ihm und dem Bankhaus Interesse zeigt. Zweiter Teil der dreiteiligen Serie, die die Geschichte der Wiener Familie Artenberg erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolzz (Franz Artenberg) Nicolin Kunz (Toni) Alfons Haider (Bernie) Christoph Schobesberger (Edi) Hertha Schell (Hanna) Götz von Langheim (Klopf) Katja Rupé (Silvia) Originaltitel: Ringstraßenpalais Regie: Rudolf Nußgruber Drehbuch: Hellmut Andics Kamera: Gerhard Hierzer Musik: Toni Stricker Altersempfehlung: ab 12