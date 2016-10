3sat 10:10 bis 11:00 Dokumentation Universum Museum des Lebens - Das Wiener Naturhistorische A 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Wiener Naturhistorische Museum wurde von der britischen "Sunday Times" zu den zehn besten Naturkundemuseen der Welt gewählt. Die Dokumentation stellt das Museum vor. Jedes Jahr kommen rund 400 000 Besucher aus aller Welt, um einzutauchen in eine Welt voller Naturwunder und Kuriositäten. Neben den unzähligen Exponaten bietet das Naturhistorische Museum jedoch noch andere Attraktionen, darunter eine große Anzahl lebender Tiere. 1889 wurde das Museum von Kaiser Franz Josef eröffnet. Die Dokumentation berichtet, wie vor mehr als 100 Jahren in gefährlichen Expeditionen Tiere, Pflanzen, Mineralien und andere Exponate für das Museum gesammelt wurden und führt von den Farn-Urwäldern Neuseelands bis in die Regenwälder Brasiliens, von der Epoche der Dinosaurier zu den eiszeitlichen Lebensräumen der letzten Mammuts, von der mikroskopisch kleinen Welt im Wasserglas zu den endlosen Weiten des Kosmos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum