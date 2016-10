KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Glücksbärchis - Willkommen im Wolkenland Licht, Kamera und Aktion USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Licht, Kamera und Aktion: Am Schenke-Tag will Harmonie-Bärchi eine Aufführung für den Besuch des großen Schenke-Bärchis vorbereiten, aber die anderen Bärchis sind viel zu sehr mit ihren Geschenken beschäftigt, um ihr zu helfen. So ruft sie zur Unterstützung ein Besucherkind ins Wolkenland. Doch der Junge reißt die Planung sofort an sich und bald dreht sich alles nur noch um ihn. Die Bärchis müssen ihn daran erinnern, worum es beim Schenke-Tag eigentlich geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Care Bears: Welcome to Care-a-Lot Regie: Jeff Gordon Drehbuch: Cliff Ruby, Elana Lesser, Amy Keating Rogers, Cindy Morrow, Evan Gore, Heather Lombard