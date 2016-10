KI.KA 16:00 bis 16:55 Trickserie Garfield Der fiese Flaschengeist / Ein Elefant in Not / Garfield auf Schatzsuche / Klonen-Epidemie F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Der fiese Flaschengeist: Odie findet während eines Strandausflugs eine mit Edelsteinen besetzte Flasche. Auf dem Etikett steht was von "Lass den Flaschengeist frei" und "Drei Wünschen". Mit der üblichen Verzögerung begreifen Jon und Garfield, was Odie da angeschleppt hat. Beide träumen von den Wünschen, die sie sich mit Hilfe des Flaschengeistes erfüllen könnten. Doch der Flaschengeist erweist sich als ein übler Typ namens Omar, der keineswegs gewillt ist, Wünsche zu erfüllen. Im Gegenteil, Jon muss Omar Wünsche erfüllen, wenn er nicht von ihm in einen Frosch verwandelt werden will - Ein Elefant in Not: Garfield langweilt sich bei Dr. Whipples neuer Fernsehshow, in der dieser einen abgerichteten Elefanten namens Shrimpy alberne Kunststücke machen lässt. Zufällig bekommt Garfield mit, dass Dr. Whipple den Elefanten schlecht behandelt. Er lebt eingezwängt in einem winzigen Käfig und bekommt auch nicht genug Futter. Garfield versteht nicht, wieso Shrimpy sich das gefallen lässt. Und das tut Shrimpy selbst auch nicht mehr. Kurzerhand macht er sich aus dem Staub und folgt Garfield und Odie. Er bittet sie, ihn zu verstecken, denn die Polizei sucht bereits nach ihm. Da das Elefanten-Verstecken eher schwierig ist, kommt Garfield auf die Idee, Shrimpy als Hund zu tarnen - Garfield auf Schatzsuche: Garfield lässt sich von einem Piratenfilm, den er im Fernsehen sieht, inspirieren. Während Jon nicht da ist, mutiert er zu Captain Garfield, einem gefürchteten Piraten. Das Wohnzimmer wird zu seinem Schiff und die Bedienungsanleitung für den Kühlschrank zur Schatzkarte. Zusammen mit seiner Crew, bestehend aus Odie der Nase und Obermaat Squeak, sticht er in See und begibt sich auf Schatzsuche. Ein Rottweiler und die Hunde, Wilfred und Hercules haben sich derweil unbemerkt ins Haus geschlichen und damit angefangen, den Kühlschrank zu plündern. Doch dann werden sie von Captain Garfield und seiner Crew in der Küche, das heißt auf der Schatzinsel, überrascht - Klonen-Epidemie: Als Garfield im Fernsehen hört, dass Dr. Bonkers ein Gerät zum Klonen von Lebewesen entwickelt hat, ist sein Interesse geweckt. Wenn er nämlich ein paar Klone von sich hätte, könnte Garfield ungestört futtern und fernsehen, während seine Klone mit Jon joggen, Nermal ertragen oder mit Odie spielen. Kurzerhand klaut Garfield das Klon-Gerät und erschafft in der Garage ein paar Klone von sich. Zunächst scheint sein Plan aufzugehen, doch dann begehren die Garfield-Klone auf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme