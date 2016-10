KI.KA 10:05 bis 10:20 Dokumentation OLI's Wilde Welt - In Afrika Puschel und die Plagegeister D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Puschel und die Plagegeister: Afrika wäre so schön, wenn nicht diese nervigen Stechmücken wären. Sie naschen an OLIs Marmeladebrot und an seiner Brause. Überhaupt gibt es in Afrika noch ein paar blöde Blutsauger mehr: Zecken. Richtige Löwen wehren sich gegen Stechmücken mit ihrem Schwanz und gegen Zecken hilft Zeckenspray. Zum Einsprühen muss man die Löwen jedoch betäuben. Das ist bei OLI nicht nötig. Zecken hat er nämlich keine, aber die Stechmücken nerven dafür um so mehr. Zum Glück hat OLI seinen Schwanz Puschel. Der wird zwar mit einer einzelnen Mücke ganz gut fertig, aber was tun, wenn gleich ein ganzer Schwarm angreift? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: OLI's Wilde Welt - In Afrika Regie: Tim Hübschle Drehbuch: Oliver Neitzel Musik: Alexander Krieg