KI.KA 08:00 bis 08:25 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Elmo und Pferd ist langweilig, mit allen Spielsachen haben sie schon hundertmal gespielt. Da entdeckt Elmo, dass sein Teddy viel mehr ist als ein gewöhnlicher Teddybär er ist ein Zauberbär! Bert hat eine Kettenreaktion aufgebaut. Ernie darf die Kettenreaktion ausprobieren. Es funktioniert! Und am Ende kippt sogar das Glas mit der Spinne um, das Ernie am Ende der Kettenreaktion abgestellt hatte... Grobi will 5 Klimmzüge machen, es wird aber recht schnell deutlich, dass er sich damit etwas übernommen hat. Außerdem verzählt er sich andauernd. Der 7-jährige Hans malt gerne. Er hat zu Hause sogar eine eigene Staffelei. Auf der Sesamstraßen-Bühne zeigt Hans eine ganz wilde Maltechnik: Action Painting. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

Jetzt im TV Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 106 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 82 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 46 Min. Auf Streife

Dokusoap

Sat.1 07:35 bis 08:35

Seit 41 Min.