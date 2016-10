KI.KA 06:10 bis 06:45 Trickserie Oscar, der Ballonfahrer Kopfüber im Dachstuhl / Kosmetikerin gesucht / Papa Kalli D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Kopfüber im Dachstuhl: Auf einem Spukschloss in Transsilvanien übernachten? Für Oscar, den Ballonfahrer kein Problem! Nur sein Freund Kalli hat ganz schön Angst. Was, wenn Vampirfledermäuse ihr Blut saugen wollen während sie tief und fest schlafen? Da hilft nur eins. Die Nacht über wach bleiben und die Fledermäuse, die im Dachstuhl auf dem Schloss wohnen, keine Minute aus den Augen lassen. Beim nächtlichen Herumtreiben auf dem Spukschloss erfahren die beiden Tierforscher natürlich vieles über die fliegenden Säugetiere. Und Kalli erfährt auch, ob es überhaupt blutsaugende Fledermäuse gibt? Kosmetikerin gesucht: Über Simbabwe fliegen und Sonne tanken, das ist ganz nach dem Geschmack von Kalli, dem Wüstenkaktus. Oscar schwitzt und will nur eins: schnell in den Schatten. Am Boden werden sie von der Breitmaulnashorndame Dora, ihrem Sohn Kuno und Peggy Madenhacker begrüßt. Oscar und Kalli finden schnell heraus, dass der Rotschnabelmadenhacker das Nashorn putzt indem er die Maden und Würmer von der Haut des Nashorns pickt. Aber nach einem Streit mit Dora sucht sich Peggy Madenhacker einen anderen Arbeitsplatz! Und nun müssen Oscar und Kalli die Nashornpflege übernehmen! Papa Kalli: Normalerweise fühlt sich der Wüstenkaktus Kalli in Afrika sehr wohl. Aber nicht, wenn er Vater eines Straußenkükens wird! Zum Glück haben Oscar und Kalli einen Ballon und können von oben nach dem richtigen Vater des Kükens suchen. Es ist ihnen ein Rätsel, wieso das Küken ausgerechnet einem Kaktus auf Schritt und Tritt folgt. Aber die beiden Tierforscher lösen auch dieses Rätsel, zusammen mit dem Strauss Simo und seiner Frau und vielen kleinen anderen Straußenküken! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oscar, der Ballonfahrer Regie: Gert Ludewig, Arpad Szabo Drehbuch: Anna Knigge, John Chambers, Ishel U. Eichler, Eckart Fingberg, Martin Quaden, Peter Lustig Musik: Jens Busch