National Geographic 11:40 bis 12:30 Dokumentation Supercars - Die Luxuswerkstatt Rolls-Royce Silver Shadow GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der irische Sänger Shane Lynch hat einen extrem ausgefallenen Wunsch an Autodesigner Afzal Kahn: Er möchte, dass sein 1979er Rolls Royce Silver Shadow für den Driftsport umgebaut wird. Bevor sich Ralph und Ranen an die Neugestaltung der Luxuskarosse machen, reisen die beiden Mechaniker zunächst nach Japan. In der Heimat des Driftens sammeln sie Erfahrungen aus erster Hand. Wird Lynch am Ende mit dem Resultat zufrieden sein? Und wichtiger noch: Kann der Rolls Royce den hohen Anforderungen von Drift-Rennen standhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Supercar Megabuild

