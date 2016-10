Spiegel TV Wissen 04:35 bis 05:25 Reportage "Willkommen an Bord!" - In sieben Wochen zur Flugbegleiterin Premiere an Bord eines Linienjets D 2012 Merken Am letzten Tag der Schulung müssen die angehenden Flugbegleiter unter Beweis stellen, dass sie im Umgang mit Passagieren auch in Kritischen Situationen die Ruhe bewahren. Dann ist der große Moment gekommen: Nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs steht für die frischgebackene Flugbegleiterin Leandra Schlösser der erste Einsatz an Bord eines Linienjets auf dem Dienstplan. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: "Willkommen an Bord!" - In sieben Wochen zur Flugbegleiterin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 505 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 310 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 235 Min. Der Babynator

Actionfilm

VOX 04:05 bis 05:40

Seit 80 Min.