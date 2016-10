Spiegel TV Wissen 03:00 bis 03:45 Reportage "Willkommen an Bord!" - In sieben Wochen zur Flugbegleiterin Training für den Ernstfall D 2012 Merken Bei einer siebenwöchigen Schulung werden den Aspiraten alle Service- und Sicherheitsaspekte für den Arbeitsalltag über den Wolken vermittelt. Schon kurz nach der Ausstattung mit Flugbegleiteruniformen erwartet die angehenden Flugbegleiter der erste Härtetest. Nach dem theoretischen Teil des Notfalltrainings gilt es in einer speziell konstruierten Kabinenattrappe Feuer zu bekämpfen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: "Willkommen an Bord!" - In sieben Wochen zur Flugbegleiterin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 385 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 190 Min. eSports Live

Sport

Sport1 00:30 bis 04:00

Seit 175 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 115 Min.