ARD alpha 08:00 bis 08:30 Magazin Die Sendung mit der Maus Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger D 2016 16:9 Lach- und Sachgeschichten, heute mit einem wichtigen Teil unterm Auto, Charlie und seiner kleinen Schwester Lola, vielen bunten Bauklötzchen, mit Käpt'n Blaubär und dem Erfinder des Automobils und natürlich mit der Maus, der Ente und dem Elefanten. * Was kann ein Katalysator? Vor allem in den Städten sind die Straßen voller Autos. Sie blasen schädliche Abgase in die Luft. Damit möglichst wenige von ihnen aus dem Auspuff kommen, gibt es am Auto den Katalysator. Armin findet heraus, wie ein Katalysator gebaut wird - und wie er helfen kann, die Luft weniger zu verschmutzen. * Charlie und Lola: Das muss einfach alles mit Charlies kleine Schwester Lola übernachtet heute bei ihrer besten Freundin Lotta. Dafür muss sie packen - sehr viel sogar. Denn die beiden wollen Aschenputtel und "Patentantenfee" spielen. Und dafür braucht Lola "absolut sehr unbedingt" ganz viel Spielzeug und Kleidung. Doch dann der große Schreck, als sie bei Lotta ist ... wo ist der Koffer? Originaltitel: Die Sendung mit der Maus