Niederlande 2 00:00 bis 01:45 Sonstiges Le Meraviglie I, CH, D 2014 HDTV Italiaans filmdrama. Een Italiaans imkersgezin, bestaande uit moeder, vier kinderen en aan het hoofd de Duitse vader Wolfgang, leeft teruggetrokken op het platteland van Umbrië. Voor Wolfgang is het leven zwaar: hij wil de eeuwenoude imkerstraditie voortzetten, maar de lokale overheid stelt steeds hogere eisen aan verantwoorde honing. Zijn oudste dochter Gelsomina onderkent zijn problemen en voelt zich geroepen haar vader bij te staan. Maar Gelsomina is ook een jonge vrouw, die kennismaakt met de hemelse en aardse verlokkingen - helemaal als er een filmteam arriveert om een reclamespot te draaien voor de wedstrijd 'wonderen van het platteland'. Originaltitel: Le meraviglie Regie: Alice Rohrwacher