Niederlande 2 19:45 bis 20:25 Sonstiges Blauw Bloed NL 2016 Merken Royaltyprogramma waarin koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en de andere leden van het koninklijk huis van dichtbij gevolgd worden. Van werkbezoeken in eigen land tot en met staatsbezoeken aan het buitenland. Verder aandacht voor de andere vorstenhuizen van Europa. Ook duikt het programma regelmatig de geschiedenis in om bijzondere gebeurtenissen van de Oranjes nog eens de revue te laten passeren. En er is speciale aandacht voor koninklijke couture en sieraden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeroen Snel Originaltitel: Blauw bloed