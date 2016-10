Niederlande 2 18:05 bis 18:35 Sonstiges De Wandeling Pauline Barendregt NL 2016 HDTV Merken Pauline woont als kind in een volkswijk, er is weinig geld. Als ze vijf jaar is krijgt haar moeder een relatie met een oudere, rijke man. Ze gaan trouwen en het lijkt een gelukkig thuis. Maar niets is minder waar, Pauline wordt door haar stiefvader misbruikt. De mensen om Pauline heen kijken weg, keer op keer wordt ze als klein meisje in de steek gelaten. Zelfs als Pauline eindelijk durft te vertellen wat er speelt, is er geen aandacht voor haar. En dat is voor Pauline de reden om haar verhaal te doen. 'Ik hoop dat mensen niet meer wegkijken. Als door mijn verhaal maar één kind uit zo'n situatie wordt gehaald, heb ik m'n doel al bereikt.' Als Pauline zeventien jaar is gaat ze uit huis, eindelijk kan ze haar eigen leven beginnen. Een leven waar ze al die tijd over heeft gedroomd en waar ze al vele plannen voor heeft gemaakt. En dat lukt. Pauline bouwt een mooi bestaan op, met een liefdevol gezin en een succesvolle carrière als designer. Hoe heeft Pauline zich staande weten te houden in haar jeugd en wat gaf haar de kracht om opnieuw te beginnen? Het verhaal van Pauline's jeugd vormt de basis van 'Lieveling', de debuutroman van actrice en (scenario)schrijfster Kim van Kooten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De wandeling