Niederlande 2 16:10 bis 17:00 Sonstiges Guido Dieteren: Live in Kerkrade NL 2016 HDTV Merken Op een prachtige zomeravond beleeft Guido's Orchestra (bekend van o.a. Symphonica in Rosso) samen met zijn muzikale gasten en het publiek een onvergetelijke avond op de markt in Kerkrade. Orkestleider Guido Dieteren presenteert samen met zijn orkest een meeslepend muziekspektakel vol passie en vuur. De ontroerend mooie zang van sopraan Wendy Kokkelkoren, de prachtige composities, het authentieke speelplezier, de geweldige ambiance en de vele (inter)nationale gastartiesten, waaronder VoXXclub en Hansi Hinterseer, maken dit een concert om nooit te vergeten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Guido Dieteren: Live in Kerkrade