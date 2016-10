Niederlande 2 12:05 bis 12:50 Sonstiges De Nieuwe Maan NL 2016 HDTV Merken Met: Obama. Jörgen Tjon, Quinsy Gario en Clarice Gargard komen vertellen hoe Obama hen specifiek heeft geïnspireerd. * Werkloosheid. Nordin Tabhoun wil met de Stichting Multicultureel Jongerengeluid allochtone jongeren uit de Haagse Schilderswijk aan een baan te helpen. Zoals Younes Achahboun, die nu zelf een rolmodel is. * Laila al-Zwaini. Laila al-Zwaini neemt met ons het nieuws in de Arabische en islamitische wereld door. * Layla M. De film "Layla M." vertelt het verhaal van de achttienjarige Layla, die verliefd wordt op Abdel. Ze reizen naar het Midden-Oosten, waar Layla ontdekt wat de echte reden is van hun reis. Acteurs Nora El Koussour en Illias Addab vertellen over de film en het maakproces. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nadia Moussaid Originaltitel: De Nieuwe Maan

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 324 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 138 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 78 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 78 Min.