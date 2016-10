Niederlande 2 08:10 bis 08:40 Sonstiges Een andere kijk Mostafa Hilali NL 2016 HDTV Merken Boeddhist en voormalig radiomaker Sarah Marijnissen ontmoet Mostafa Hilali (43). Mostafa is luitenant-kolonel bij de landmacht. Als moslim en Marrokaanse Nederlander weet hij hoe het voelt als "anders" gezien te worden. Naar aanleiding van de aanval op Charlie Hebdo heeft hij op Facebook de pagina /nietmijnislam samen met vrienden opgezet. Ruim 90.000 mensen kwamen er in één week met elkaar in gesprek. Zijn missie: het doorbreken van de negatieve spiraal van angst, woede, geweld en lijden. 'Laten we elkaar vasthouden in plaats van bevangen te raken door angst en sociale hypochonders te worden'. Zijn ervaringen in Bosnië (1998) hebben hem diep geraakt. Hij voelt zich daar voor het eerst geroepen ook buiten het leger iets te doen voor de samenleving. En dat doet hij! Hoe combineert hij zijn militaire werk met dat wat hij daarbuiten doet? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een andere kijk