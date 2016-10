Niederlande 1 09:50 bis 10:25 Sonstiges VPRO Boeken Jonathan Safran Foer NL 2016 HDTV Merken Jeroen van Kan ontvangt de bekende Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer (1977) over zijn roman 'Hier ben ik'. Dit is zijn eerste roman sinds het verschijnen van "Extreem luid en ongelooflijk dichtbij" in 2005. Het monumentale "Hier ben ik" is geschreven met de intensiteit, inventiviteit en urgentie die Foers twee eerdere romans zo geliefd maakten bij lezers en critici. Ook in "Hier ben ik" deinst hij er niet voor terug om op hilarische wijze heilige huisjes omver te schoppen. Hoe vervullen we onze conflicterende taken als vader, echtgenoot en zoon; vrouw en moeder; kind en volwassene? Jood en Amerikaan? Hoe kunnen we onze eigen identiteit claimen als we zoveel aan anderen verschuldigd zijn? Dit zijn de essentiële vragen die Jonathan Safran Foer aan de orde stelt in zijn nieuwe roman. "Hier ben ik" beschrijft drie tumultueuze weken uit het getroebleerde leven van een familie in het hedendaagse Washington D.C. Terwijl Jacob, Julia en hun drie zonen zich onontkoombaar geconfronteerd zien met het verschil tussen hun dromen en de werkelijkheid, zet een catastrofale aardbeving een pan-Arabische invasie van Israël in gang. De eigenlijke betekenis van het begrip "thuis" staat ter discussie - evenals de fundamentele vraag hoeveel iemand in zijn leven kan verdragen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen van Kan Originaltitel: Boeken Regie: Ellen Jens