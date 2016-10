Nick 03:55 bis 04:20 Jugendserie iCarly Folge: 36 Auto oder Aus USA 2009 Merken Spencer hat sich ein Raumschiff aus dem Film "Galaxy Wars" gekauft und es ins Wohnzimmer gestellt. Als sich herausstellt, dass das Raumschiff nur ein Nachbau ist, lässt er es in ein Lager schaffen. Jeffrey, angeblich Sohn von Autohändler Mr. Flanken, will bei iCarly ein Preisausschreiben starten. Der erste Preis, ein neues Auto, soll von seinem Vater gestiftet werden. Ein alter Bekannter gewinnt den Hauptpreis - nur stellt sich plötzlich die Frage, ob es das Auto überhaupt gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Samantha "Sam" Puckett) Nathan Kress (Frederick "Freddie" Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Reed Alexander (Nevel Papperman) Tom Beyer (LCC Inspector Bullock) Sean Blodgett (Mover #1) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: George Doty IV, Dan Schneider Musik: Michael Corcoran