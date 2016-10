Classica 23:00 bis 02:20 Oper Mozart, Don Giovanni A 2014 Stereo 16:9 Merken Aus dem Theater an der Wien. Wolfgang Amadeus Mozart: "Don Giovanni" in einer konzertanten Aufführung. Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt. Mit Andrè Schuen (Don Giovanni), Christine Schäfer (Donna Anna), Mauro Peter (Don Ottavio), Mika Kares (Il Commendatore/Masetto), Maite Beaumont (Donna Elvira), Ruben Drole (Leporello), Mari Eriksmoen (Zerlina). Im März 2014 dirigierte Nikolaus Harnoncourt, alle drei Opern, die Mozart auf Libretti von Lorenzo Da Ponte schrieb, in dem Klanggewand, das ihm nach jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung mit Mozart vorschwebte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: André Schuen (Don Giovanni) Christine Schäfer (Donna Anna) Mauro Peter (Don Ottavio) Mika Kares (Il Commendatore/Masetto) Maite Beaumont (Donna Elvira) Ruben Drole (Leporello) Mari Eriksmoen (Zerlina) Originaltitel: Mozart: Don Giovanni Musik: Wolfgang Amadeus Mozart