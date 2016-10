Classica 22:35 bis 23:00 Musik Mozart, Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207 A, D 1983 Stereo 16:9 Merken Gidon Kremer und die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt spielen das Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Diese Aufnahme entstand im Musikvereinssaal Wien. Nach der Auseinandersetzung mit der Musik des Barock wandte Nikolaus Harnoncourt sich in den 80er Jahren den Orchesterwerken Mozarts zu. Auch hier eröffnete er neue Sichtweisen auf die Musik Mozarts, die für ihn "dramatisch, dynamisch, häufig direkt und in höchstem Maße emotional" ist. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gidon Kremer (Violine), Nikolaus Harnoncourt (Wiener Philharmoniker, Leitung) Originaltitel: Mozart, Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207 Musik: Wolfgang Amadeus Mozart