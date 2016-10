Heimatkanal 03:10 bis 04:05 Familienserie Weißblaue Geschichten Die Radltour / Das Schlafmittel / Hochwürden Josef D 1995 Stereo Merken Die Radltour Xaver macht sich mit dem Fahrrad auf, um drei Männer zu treffen, mit denen er vor 50 Jahren in den Krieg gezogen war. - Das Schlafmittel Als eines Tages ein neuer Mieter in die Wohnung neben Edith Hörmann einzieht, ändert sich für sie vieles. - Hochwürden Josef ist aus dem Gefängnis entlassen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Xaver/Josef Engel) Traudl Oberhorner (Nachbarin) Werner Asam (Bauer) Christine Neubauer (Edith Hörmann) Herbert Hermann (Georg Althen) Christiane Blumhoff (Köchin) Udo Thomer (Karl Plattner) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Peter Weissflog Drehbuch: Waltraud Gotter, Constantin Kilian, Klaus Schmidt Musik: Stefan Melbinger

