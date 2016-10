Heimatkanal 01:55 bis 04:10 Abenteuerfilm Die weiße Hölle vom Piz Palü D 1929 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein Ehepaar auf Flitterwochen trifft in einer Berghütte auf einen geheimnisvollen Mann, der seit dem Tod seiner Frau im Berg in blindwütigem Sühnedrang einen Gipfel nach dem anderen erklimmt. Als er früh am Morgen zu einer weiteren gefährlichen Tour aufbricht, geht das Ehepaar mit ihm. Sie geraten in Bergnot. Stundenlang sucht eine Rettungsmannschaft nach ihnen. Schließlich entdeckt ein waghalsiger Sportflieger die drei Peronen im Schnee. Als aber der Rettungstrupp eintrifft, lebt nur noch das Ehepaar. Ihr Begleiter hat seinen Pullover der Frau, seine Jacke dem verwundeten jungen Mann gegeben und ist erfroren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leni Riefenstahl (Maria Maioni) Gustav Diessl (Dr. Johannes Krafft) Ernst Petersen (Hans Brandt) Ernst Udet (der Flieger) Otto Spring (Bergführer Christian Klucker) Mizzi Götzel (Maria Krafft) Kurt Gerron (Mann im Salon) Originaltitel: Die weiße Hölle vom Piz Palü Regie: Arnold Fanck, Georg Wilhelm Pabst Drehbuch: Arnold Fanck, Ladislaus Vajda Kamera: Sepp Allgeier, Hans Schneeberger, Richard Angst Musik: Giuseppe Becce, Ashley Irwin, Heinz Roemheld Altersempfehlung: ab 12