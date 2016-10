Heimatkanal 15:25 bis 17:00 Heimatfilm Der Glockengießer von Tirol D 1956 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Alles war perfekt zwischen dem Glockengießergesellen Georg und des Meisters Tochter Monika, doch dann landet sein Nebenbuhler bei einem Streit im kochenden Erz. Natürlich war's ein Unfall, aber die Verdächtigungen treiben Georg in die Fremde. Durch eine extravagante Diva kommt er zum Film und führt ein Leben, das ihn unglücklich macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinrich Gretler (Schwaiger, Glockengießer) Nicole Heesters (Monika, Schwaigers Tochter) Claus Holm (Georg, Geselle) Erica Beer (Lia Serrena) Lucie Englisch (Haushälterin Theres) Kurt Heintel (Paul) Willy Rösner (Ampfinger) Originaltitel: Der Glockengießer von Tirol Regie: Richard Häussler Drehbuch: Joachim Bartsch, Karlheinz Busse Kamera: Werner M. Lenz Musik: Karl Bette Altersempfehlung: ab 12