Heimatkanal 09:50 bis 10:15 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Günstige Gelegenheiten D 1980 Stereo Merken Seit geraumer Zeit treibt ein raffiniertes Gaunerpaar sein Unwesen: Es bietet in Anzeigen Familienerbstücke zum Verkauf an, lässt die Interessenten in die Wohnung kommen und raubt sie aus. Fröschl und Kettwig haben bei ihren Ermittlungen nur wenig Erfolg und bitten Inspektor Wanninger um Hilfe. Offensichtlich arbeiten die Täter mit verschiedenen Verkleidungen - und genau darauf baut der Altmeister seine Strategie auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Kriminalinspektor Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Kriminaldirektor Wilhelm Steiner) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans-Dieter Schwarze Drehbuch: Hartmut Grund