Gene und Bill sind zwei verrückte Piloten einer illegalen Luftlinie, Air America, in Laos. Kein Auftrag ist ihnen zu heiß solange die Bezahlung stimmt. Als die Regierung Wind davon bekommt, schickt sie eine Untersuchungskommission los. Der Chef der Fluglinie versucht nun Bill und Gene die Schuld in die Schuhe zu schieben und die beiden werden zur Flucht in den Urwald gezwungen - hinein in das größte Abenteuer ihres Lebens. - Turbulenter Actionklamauk, stark besetzt mit Top-Stars wie Mel Gibson und Robert Downey Jr. In Google-Kalender eintragen