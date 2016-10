Sky Cinema Hits 12:05 bis 14:25 Kriegsfilm Letters from Iwo Jima USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Japan im Zweiten Weltkrieg: Die Einheiten des Generals Kuribayashi (Ken Watanabe) versuchen verzweifelt, die kleine Insel Iwo Jima gegen eine US-Invasion zu verteidigen. Die Soldaten verschanzen sich in einem Höhlensystem, aber gegen die Übermacht der Amerikaner haben sie keine Chance. Den Tod vor Augen, kämpfen sie bis zum bitteren Ende. - Clint Eastwoods oscarprämiertes Meisterwerk: die Invasion der Insel Iwo Jima aus der Sicht der Japaner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Watanabe (General Kuribayashi) Kazunari Ninomiya (Saigo) Tsuyoshi Ihara (Baron Nishi) Ryo Kase (Shimizu) Shidou Nakamura (Lieutenant Ito) Hiroshi Watanabe (Lieutenant Fujita) Takumi Bando (Captain Tanida) Originaltitel: Letters from Iwo Jima Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Iris Yamashita Kamera: Tom Stern Musik: Kyle Eastwood, Michael Stevens Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 325 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 139 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 79 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 79 Min.