Die Gentleman-Gauner Freddy (Steve Martin) und Lawrence (Michael Caine) begegnen sich an der französischen Riviera. Da Beaumont-sur-Mer zu klein für beide ist, schließen sie eine Wette ab: Wem es gelingt, die Erbin Janet Colgate (Glenne Headly) um 50.000 Dollar zu erleichtern, darf bleiben. - Duell der Giganten: Oscar-Preisträger Michael Caine und Starkomiker Steve Martin in einer charmanten Gaunerkomödie. In Google-Kalender eintragen